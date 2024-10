DFB-Noten: Sonderapplaus für abgezockten Mittelfeldchef

Stefan Kumberger 14.10.2024 • 23:36 Uhr Beim hochverdienten Sieg gegen die Niederlande spielt sich der Siegtorschütze bei seinem Debüt in den Fokus. Doch auch ein Vereinskollege beeindruckt.

Überragende erste Halbzeit, dann der erlösende Treffer und am Ende ein starker Oliver Baumann, der den Sieg sichert: Durch den 1:0-Erfolg gegen den Nachbarn aus den Niederlanden holt sich Deutschland bereits vorzeitig das Ticket für das Viertelfinale in der Nations League.

{ "placeholderType": "MREC" }

Trotz vier Startelfdebüts beim DFB ist von Nervosität keine Spur, lediglich zwei Offensivspieler erwischten nicht den allerbesten Tag. SPORT1 bewertet die deutschen Stars in der Einzelkritik.

OLIVER BAUMANN: DFB-Debüt für den Hoffenheimer Keeper. Lange Zeit Deutschlands womöglich berühmtester Arbeitsloser. Seine weiten Bälle brachte er zuverlässig ans Ziel (also zu den Mitspielern) und strahlte große Ruhe aus. Wurde quasi nur zweimal so richtig geprüft (Schuss von Simons in der 77. Minute) und konnte die Fingerspitzen rechtzeitig drankriegen. Sensationell seine Parade in der 90. Minute. Ein gutes Debüt. SPORT1-Note: 2

JOSHUA KIMMICH: Spielte eine seriöse erste Halbzeit, entschied auch so manches Sprintduell ohne große Aufregung für sich und setzte kluge Pässe in die Tiefe. Versuchte im zweiten Durchgang immer wieder, Akzente nach vorne zu setzen – meistens blieb es aber beim Versuch, ganz große Momente waren nicht dabei. SPORT1-Note: 3

{ "placeholderType": "MREC" }

Deutsche Innenverteidigung überzeugt völlig

ANTONIO RÜDIGER: In den ersten Minuten nicht so sattelfest wie üblich und in der 10. Minute mit einem schlechten Pass, der die eigenen Leute in die Bredouille brachte. Kam immer besser ins Spiel und präsentierte sich zweikampfstark. Brian Brobbey konnte jedenfalls nicht so viel Gefahr ausstrahlen wie noch im September. SPORT1-Note: 2

NICO SCHLOTTERBECK: Starke erste Halbzeit des Verteidigers - gerade im Aufbauspiel. Seine vertikalen Pässe kamen stets zum Mann und hatten auch die richtige Härte. Ließ sich in der Defensive auf keine Kompromisse ein, hatte aber aufgrund der niederländischen Schwäche lange kaum etwas zu tun. SPORT1-Note: 2

MAXIMILIAN MITTELSTÄDT: In der Anfangsphase mit vielen Ballkontakten und einer guten Gelegenheit, in der er aber den niederländischen Keeper frontal anschoss – da wäre mehr drin gewesen. Hatte vor allem in der zweiten Halbzeit kaum Szenen nach vorne und stand defensiv ohne Probleme – obwohl die Niederländer Jeremie Frimpong eingewechselt hatten. SPORT1-Note: 3

ALEKSANDAR PAVLOVIC: Trug viel Verantwortung auf seinen Schultern, da er diesmal keinen erfahrenden Recken neben sich hatte, sondern den ebenfalls jungen Angelo Stiller. Leistete sich in der ersten Hälfte so manchen Fehlpass – eigentlich eher untypisch für den Bayern-Profi. Aber: Wie immer ein Muster an Einsatz. SPORT1-Note: 3,5

{ "placeholderType": "MREC" }

ANGELO STILLER: Stand erstmals bei einem Länderspiel in der Startelf und konnte überzeugen. Brachte seine Bälle sauber an den Mitspieler und hatte nach 37 Minuten sogar eine gute Kopfballchance. Gewann im Laufe der Partie immer mehr Ruhe am Ball und holte sich so manchen Sonderapplaus ab. Für Julian Nagelsmann zudem der Ansprechpartner bei einer taktischen Anpassung. Ist er der künftige Mittelfeldchef? SPORT1-Note: 2

Wirtz mit ungewohnten Schwächen - Kleindienst wirkungslos

JAMIE LEWELING: Rutschte kurz vor Anstoß für den verletzten Deniz Undav in die Startelf und feierte damit sein Debüt in der Nationalmannschaft. Traf dann auch gleich in der 2. Minute zur Führung für Deutschland – märchenhaft, doch das Tor wurde aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben. Hatte in der Folge offenkundig mit seiner Nervosität zu kämpfen, versuchte trotzdem mutig zu sein. Wurde in der 64. Minute für seinen Fleiß belohnt, indem er traf. Bekam stehende Ovationen, als er in der 87. Minute ausgewechselt wurde. SPORT1-Note: 2

FLORIAN WIRTZ: Setzte offensiv immer wieder ein wenig Zauberei ein, wirkte aber in der ersten Halbzeit oftmals unkonzentriert. Symptomatisch sein Fehlpass in der 26. Minute. Wurde in der Folge auch nicht besser und wurde in der Pause angeschlagen ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

SERGE GNABRY: In der ersten halben Stunde ein Aktivposten auf dem rechten Flügel. Überzeugte mit seiner Laufleistung und seinen Hereingaben, Zählbares kam aber nicht heraus. Auch das hohe Pressing gelang ihm gut. In der zweiten Halbzeit tauchte er ein wenig unter – seine gute Chance kurz nach der Pause ließ er fahrlässig liegen. SPORT1-Note: 3

TIM KLEINDIENST: Mühte sich in der Sturmspitze lange ab, spielte aber keine wirklich große Rolle. Sorgte mit einem kraftvollen Abschluss in der 29. Minute für Raunen in der Arena, doch der Ball landete dann doch zwei Meter neben dem Tor der Niederländer. Einsatz und Willen konnte man ihm zu keinem Zeitpunkt absprechen, aber so manche Aktion wirkte dann doch arg hölzern. Ausnahme: In der 72. Minute setzte er sich sehenswert durch, aber in der Mitte fehlte ein Abnehmer. SPORT1-Note: 4

Andrich resolut - Schade engagiert

ROBERT ANDRICH: Wurde in der Halbzeitpause für Wirtz ins Spiel genommen. Führte sich mit einem rustikalen Zweikampf inklusive Foul an Malen ein. Fiel für den Rest des Spiels durch Konsequenz und Übersicht auf. Nach vorne hätte aber mehr kommen können. SPORT1-Note: 3

{ "placeholderType": "MREC" }

KEVIN SCHADE: Kam in der 77. Minute für Pavlovic in die Partie. Engagiert, aber ohne Fortune. SPORT1-Note: keine Bewertung

JONATHAN BURKARDT: Wurde in der 82. Minute für Kleindienst ins Spiel gebracht. SPORT1-Note: keine Bewertung

WALDEMOR ANTON: Durfte ab der 82. Minute für Stiller ran und holte sich für einen rustikalen Einsatz noch eine Gelbe Karte ab. SPORT1-Note: keine Bewertung

{ "placeholderType": "MREC" }