Muss das zählen? Wirbel um DFB-Tor

Wirbel um Abseitsstellung von Gnabry

Das Knifflige: Der Pass von Kimmich kam gar nicht bei dem im Abseits stehenden Gnabry an, sondern wurde vom 18-jährigen Jorrel Hato abgefangen. Anschließend kam Micky van den Ven an den Ball, verlor diesen aber an den aus dem Abseits heranstürmenden Gnabry, der auf Leweling legte. Der 23-Jährige, der für den angeschlagenen Deniz Undav in die Startelf gerückt war, schoss den Ball ins Tor.