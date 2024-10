Eine seltene Ehre: Jetzt begeistert er die ganze Welt

Moritz Thienen 14.10.2024 • 18:42 Uhr Im Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Bosnien sorgt Florian Wirtz mit einem tollen Assist für Begeisterung. Auch sonst steht der 21-Jährige immer mehr im Fokus. Das bleibt im Ausland nicht unbemerkt.

Florian Wirtz steht weiter im Rampenlicht - vielleicht mehr denn. Beweis gefällig? Seine Vorlage zum 1:0 am Freitagabend in Bosnien. Der 21-Jährige stand nach einem Pass von Robert Andrich frei vor dem Tor, legte den Ball aber in einer schnellen Drehung zurück auf Deniz Undav, der nur noch einschieben musste.

„Das Schwierige ist, den Ball zu sehen, den Ball dann so zu spielen und den Undav auch noch zu sehen. Da sind schon einige Dinge, die da zusammenpassen müssen, um solch einen Ball abzulegen“, sagte anschließend RTL-Experte Lothar Matthäus.

Doch nicht nur der deutsche Rekordnationalspieler kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus - auch die internationale Presse sah in der Torvorlage des Leverkusen-Stars etwas Magisches.

Wirtz zu Real Madrid?

„Wirtz erinnert mit einem Weltklasse-Assist an Guti“, titelte die spanische As am Samstag - und erinnerte so an einen schönen Assist des ehemaligen Real-Stars aus dem Jahr 2010.

Dass Wirtz gerade in Spanien immer wieder großes Thema ist, liegt an den Gerüchten um einen möglichen Wechsel des 21-Jährigen zu Real Madrid. Dabei tauchen immer wieder neue Meldungen auf.

Nach Informationen der As ist der Name des deutschen Nationalspielers im Wunschbuch der Königlichen rot markiert. Um der Bedeutung der Personalie Ausdruck zu verleihen, griff die spanische Sportzeitung zu einer Maßnahme, die nur äußert selten deutschen Sportlern vorenthalten ist.

Neben Barca-Juwel Lamina Yamal und Themen zu Real Madrid prangte Wirtz am Montag auf der Titelseite der As. „Wirtz will Modric ablösen“, hieß es dort. Wirtz soll demnach die Nachfolge des alternden Stars antreten, der die Madrilenen im kommenden Jahr wohl endgültig verlassen wird. Gerade Real-Boss Florentino Pérez sei ein großer Fan von Wirtz. Die Blancos würden die Verpflichtung des Leverkusener Stars „unter Verschluss“ halten, war weiter zu leen.

Auch Hoeneß wünscht sich Wirtz

Hauptkonkurrenten um die Verpflichtung von Wirtz, dessen Vertrag bei Bayer Leverkusen im Sommer 2027 ausläuft, sind dem Bericht nach Manchester City und der FC Bayern.

„Jeder weiß, dass ich ihn sehr gern bei Bayern München sehen würde“, hatte auch Uli Hoeneß im vergangenen Juli gesagt. Doch ist ein solcher Wechsel auch wahrscheinlich?

Nach SPORT1-Informationen hat der Rekordmeister tatsächlich beste Chancen auf eine Verpflichtung. Grund: Die Wertschätzung der Münchner kommt im Wirtz-Lager gut an. Eine Entscheidung soll aber erst 2025 fallen.

Welchen Einfluss übt Alonso auf Wirtz?

Zeit genug, um vorerst weiter für die Leverkusener zu glänzen, wo besonders Trainer Xabi Alonso seinen Einfluss auf Wirtz üben kann. Der Spanier wird ebenfalls immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht, könnte Carlo Ancelotti im kommenden Jahr bei den Königlichen beerben.

Die As sieht darin einen Grund, dass es Wirtz und Alonso womöglich gemeinsam nach Madrid zieht - nach dem Motto: der Magier und sein Schüler.

Vergangene Saison entsprang nicht zuletzt aus dieser Connection das Double für Leverkusen - weitere Heldentaten sind auch in dieser Spielzeit denkbar.

Für Wirtz steht aber zunächst DFB-Fußball an - am Montagabend gegen die Niederlande, die genau zu wissen scheinen, was auf sie zukommt.

