Ghana-Absage und Raketenstart: Das ist der Musiala-Ersatz beim DFB

Flick setzte sich für Leweling ein

„Er ist ein junger Mann, dessen Name in aller Munde ist und der das Interesse vieler Top-Teams geweckt hat“, schwärmte Nationaltrainer Charles Akonnor und nannte Leweling eine „Hoffnung für die Zukunft“.

Leweling „sehr schwer zu verteidigen“

Denn der 23-Jährige ist stark in die Saison gestartet. In allen fünf Bundesligaspielen durfte Leweling von Beginn an starten und steuerte bislang einen Treffer und einen Assist bei. Auch bei seinem Debüt in der Champions League bereitete er bereits bei der knappen 1:3-Niederlage gegen Real Madrid einen Treffer vor.