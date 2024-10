Nagelsmann auf Kurs: "Ein sehr, sehr großer Schritt"

Bundestrainer Julian Nagelsmann ist nach den Auftritten der deutschen Nationalmannschaft nach den Nations-League-Siegen in Bosnien und gegen die Niederlande vollauf zufrieden, mahnt aber auch.

Julian Nagelsmann verabschiedete sich ganz entspannt zum weltmeisterlichen Sekt-Empfang in den VIP-Logen der Allianz Arena. Die beiden Nations-League-Siege in Bosnien und gegen die Niederlande haben fast alle Wünsche des Bundestrainers erfüllt - taktisch, und, überraschend angesichts von insgesamt neun Ausfällen, auch personell. An Leidenschaft und Willen gibt es ohnehin nach einem Jahr Nagelsmann nichts auszusetzen.