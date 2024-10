Diese bizarre Szene ist bei Rüdiger längst nicht mehr bezeichnend

Antonio Rüdiger hat einen langen Weg hinter sich. Der Nationalspieler wandelte sich vom sorglosen Luftikus zum Anführer. Was ist passiert?

Antonio Rüdiger hat einen langen Weg hinter sich. Der Nationalspieler wandelte sich vom sorglosen Luftikus zum Anführer. Was ist passiert?

Es ist gar nicht lange her, da hatte Antonio Rüdiger ein schwieriges Image. Der heute 31-Jährige galt als hochtalentierter, aber nicht immer verlässlicher Verteidiger. Immer für einen Fehler gut, immer nah an der Grenze zur Sorglosigkeit. Im Klartext: Ein Risikofaktor.

„Bezeichnend war für mich die Szene, in der Rüdiger im Duell mit Asano (Takuma Asano; Anm. d. Red.) den Ball ins Aus laufen lässt und dabei die Knie hochzieht“, schimpfte damals Ex-Nationalspieler Didi Hamann und machte Rüdiger zum Symbol der Pleite.

„Das war symptomatisch für die Unprofessionalität und Überheblichkeit im deutschen Spiel und an Respektlosigkeit nicht zu überbieten, weil er damit den Gegner lächerlich gemacht hat“, meinte Hamann weiter.

Rüdiger hat sich geändert

„Ich bin sehr, sehr geehrt, Vize-Kapitän sein zu dürfen – vor allem, weil es eine Entscheidung des Trainers war. Ehrlich gesagt: Ob meine Verantwortung größer als vorher geworden ist, weiß ich nicht. Ich war vorher auch wichtig“, sagte Rüdiger am Sonntagabend auf der Pressekonferenz des DFB vor dem Länderspiel gegen die Niederlande (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) .

Rüdiger: „Sonst kriege ich wieder Probleme“

Nach dem Spiel gegen Bosnien in Zenica wollte er ausdrücken, dass man es verpasst habe, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Ein bestimmtes martialisches Wort lag ihm dabei auf der Zunge, doch Rüdiger zog zurück.

Zur Erinnerung: In ähnlicher Situation hatte er sich bei der EM gegen Dänemark anders geäußert. „Was wir kritisieren können, ist, dass wir sie nicht schon vorher getötet haben.“

Damals brach ein Shitstorm über Rüdiger herein, er wurde zur Zielscheibe von Rechtsextremen in den sozialen Medien. Dabei ist direkte, manchmal verletzende Sprache seit jeher ein Teil des Fußballs. Erst vor einer Woche hatte Joshua Kimmich nach dem Spiel der Bayern in Frankfurt davon gesprochen, dass man den Gegner früher hätte „killen“ müssen – der öffentliche Aufschrei blieb bei ihm aber aus.