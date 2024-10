Ein Glücksfall für den deutschen Fußball!

„Ein Typ, den es im heutigen Fußballgeschäft nur selten gibt“

“Deniz ist auf und neben dem Platz eine Bereicherung“, sagte Wohlgemuth, der 28-Jährige sei „ein Typ, den es im heutigen Fußballgeschäft nur noch selten so gibt. Er ist keine Kunstfigur, verstellt sich nicht und versucht nicht, in der Öffentlichkeit ein anderes Bild abzugeben als intern.“

Vor allem seine direkte Art komme an. "Er macht keine größeren Bögen um den heißen Brei – wenn in seiner Wahrnehmung etwas im Argen liegt, spricht er es an", berichtete Wohlgemuth: "Er ist ein optimistischer Mensch, der in der Kabine in den entscheidenden Momenten aber immer eine Führungsrolle einnehmen kann – weil er die Dinge zwischen Labern und Liefern immer gut zu sortieren weiß."