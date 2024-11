Goretzka? „Daran darf man nicht denken“

SPORT1 19.11.2024 • 17:04 Uhr Lothar Matthäus hat bei der deutschen Nationalmannschaft Top-Qualitäten wie fast noch nie ausgemacht. Auch zur Torhüter-Frage und zum ausgebooteten Bayern-Star Leon Goretzka hat der Rekordnationalspieler eine klare Meinung.

Der Rekordnationalspieler zieht den Hut: Lothar Matthäus betrachtet die deutsche Nationalmannschaft inzwischen als klaren Favoriten für die Playoffs in der Nations League: „Die 7:0-Gala gegen Bosnien-Herzegowina war für mich eins der besten Spiele, die ich von der deutschen Nationalmannschaft jemals gesehen habe“, meinte der 63-Jährige in seiner Sky-Kolumne vor dem nächsten Auftritt nun in Ungarn (20.45 Uhr im LIVETICKER).

Viel besser als zuletzt gehe es nicht: „Wir spielen das Spiel, das uns stark macht und die Gegner müssen sich uns anpassen. Hineingefühlt in den Bundestrainer fügte Matthäus an: „Ich denke, (...) Julian Nagelsmann sagt sich: ‚Ich richte mich nicht mehr groß nach Spanien oder Argentinien, sondern wir müssen uns weiter verbessern und noch stabiler werden.‘ Bei allem Respekt: Wir spielen das Spiel, das uns stark macht und die Gegner müssen sich uns anpassen.“

Vergleich zum 7:1 gegen Brasilien? „Nicht vergleichbar“

Parallelen zum 7:1 im Halbfinale der WM 2014 in Brasilien sind laut Matthäus „ganz weit hergeholt“. Im Fokus beim aktuellen DFB-Team stehe vielmehr „die spielerische Qualität, die Atmosphäre und Leidenschaft auf dem Platz“. Bände spricht für den Routinier dabei auch, dass die Spieler auch nach Abpfiff „mit einem Lächeln beim Interview“ stehen, „das war in den vergangenen drei, vier Jahren nicht immer der Fall. In solchen Momenten zeigt sich für mich, was sich in der Mannschaft geändert hat.“

Trotz dessen schweren Stands hat Matthäus die Hoffnung dabei keineswegs aufgegeben, dass Leon Goretzka zu einem Comeback kommen könne - und wünschte dem Mittelfeldmann, „dass er über Einsatzzeiten beim FC Bayern zumindest die Chance hat, sich vielleicht wieder für die Nationalmannschaft anzubieten. Aber ich glaube, daran darf man bei ihm im Moment noch nicht denken. Nicht, weil er nicht die Qualität hätte, sondern weil die Konkurrenz in der Nationalmannschaft sehr groß ist.“

