FC Bayern: Schlägt jetzt Goretzkas Stunde?

Am zehnten Bundesliga-Spieltag stand der langjährige Nationalspieler beim 1:0-Sieg gegen den FC St. Pauli erstmals in dieser Saison in der Startelf des Rekordmeisters. Auch wenn der Aufsteiger kein wirklicher Gradmesser war, war es für Goretzka ein enorm wichtiger Moment: Er nutzte diese Gelegenheit, um nach Wochen der Unsicherheit neues Selbstvertrauen zu tanken.