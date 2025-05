BVB-Verteidiger vor DFB-Comeback: Er war länger nicht dabei

Waldemar Anton soll für das Final Four der UEFA Nations League in die deutsche Nationalmannschaft nominiert werden. Dies soll DFB-Coach Julian Nagelsmann dem Verteidiger von Borussia Dortmund bereits persönlich mitgeteilt haben, schreibt Sky .

Im Liga-Endspurt konnte Anton sich mit Niklas Süle zusammen in der Abwehr des BVB unter Beweis stellen. In den letzten acht Spielen verlor die Borussia nur einmal (1:4 Barcelona) und spielte im deutschen Klassiker gegen Bayern remis (2:2).

Letzter Einsatz im Oktober 2024

Zuletzt hat er jedoch gut performt, was Nagelsmann dazu anregen könnte, ihn zu nominieren. Ebenfalls nominiert sein sollen Karim Adeyemi und Pascal Groß . Vor allem Adeyemi überzeugte in seinen letzten Partien. In fünf Ligaspielen kommt er auf fünf Scorerpunkte.

Der offizielle Kader für die Nations-League-Spiele wird am 22. Mai veröffentlicht. Das Halbfinale (21 Uhr im LIVETICKER) gegen Portugal wird am 4. Juni München stattfinden. Das potenzielle Finale (21 Uhr im LIVETICKER) gegen Spanien oder Frankreich findet am 8. Juni ebenfalls um 21 Uhr in München statt.