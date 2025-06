Kimmich: "Wir wissen, wie schwierig es bei Bayern ist"

Kimmich hebt Nagelsmanns Rolle hervor

„Wir wissen, wie schwierig es bei Bayern ist“

Ob Nagelsmann zu seiner Bayern-Zeit mehr Unterstützung gebraucht hätte? „Es hilft jedem, Spieler wie Trainer, wenn der Klub hinter einem steht. Aber wir wissen, wie schwierig es beim FC Bayern ist, alles zu steuern und zu kontrollieren“, sagte Kimmich und ergänzte vielsagend: „Wir haben in meinen zehn Jahren beim FC Bayern neunmal die Meisterschaft gewonnen - und mittlerweile habe ich den achten Trainer. So ist das Geschäft.“

Der Bayern-Star führt die deutsche Nationalmannschaft beim Final Four der Nations League an. Im Halbfinale geht es am 4. Juni gegen Portugal. In einem möglichen Finale würde Spanien oder Frankreich warten.