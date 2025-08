Ex-Torhüter Wiese fordert Leno zur WM - und holt zum DFB-Rundumschlag aus!

Keine WM-Chance für Leno? „Unverständlich“

Der Torhüter des FC Fulham sagte seine Reise zum DFB-Team daraufhin ab, was Nagelsmann nicht gefiel. Leno dürfte seitdem keine Zukunft mehr in der Nationalmannschaft haben. „Ich habe immer gesagt: Ich mache die Tür nicht zu. Aber sie ist auch nicht weiter aufgegangen.“

Wiese teilt gegen deutsche Torhüter-Ausbildung aus

Anschließend holte der einstige Bundesliga-Torhüter zum Rundumschlag aus und beklagte die Entwicklung deutscher Torhüter. Die Voraussetzungen für starke kommende Jahre im deutschen Tor sehe Wiese als „schlecht“ an: „Ich sehe auf der Position nichts Überragendes. Auch ein ter Stegen ist meiner Meinung nach zu klein. Am Ende fehlen ihm ein paar Zentimeter, als Torwart solltest du eine Länge von mindestens 1,90 Metern haben.“

Wie der mittlerweile 43-Jährige klarstellte, ist Deutschland für ihn schon lange keine Torhüter-Nation mehr. Das machte Wiese vor allem an einem bestimmten Grund fest. „Ich weiß nicht, wer sich diese neue Torwart-Ausbildung in den Kopf gesetzt hat. Die hat sich ja komplett verändert im Vergleich zu meiner Zeit (...). Ich vermisse richtige Killer hinten drin in der Kiste, die während einer Saison dem Verein mindestens acht Punkte retten“, so Wiese deutlich.