DFB-Team: Oliver Kahn fällt eindeutiges Urteil zu Baumann

Curdt Blumenthal 20.02.2026 • 20:41 Uhr Oliver Baumanns WM-Traum rückt nach der erneuten Verletzungsmisere um Marc-André ter Stegen in greifbare Nähe. Torwart-Legende Oliver Kahn lobt den Hoffenheimer.

Oliver Kahn hat Oliver Baumann für seinen Umgang mit Druck als Nummer 1 der deutschen Nationalmannschaft gelobt.

„Bei Oliver Baumann, glaube ich, so wie er spielt, hat er bis jetzt jede Drucksituation super angenommen. Auch die Geschichte als Manuel Neuer dann wieder in der Diskussion war. Da hat er keine Schwächen gezeigt“, sagte der ehemalige Nationaltorhüter bei Sky.

Aus eigener Erfahrung weiß Kahn, dass die Ernennung zum Nationaltorhüter großen Druck erzeugt.

Weidenfeller: Verletzungs-Angst wird steigen

„Das ist von jetzt auf gleich eine komplett andere Situation, weil jetzt der ganze Fokus auf dich fällt. Du bist kein Herausforderer mehr, sondern du bist jetzt die Nummer 1 und du musst mit dieser Verantwortung umgehen. Und das braucht ein bisschen“, resümierte der 56-Jährige.

Roman Weidenfeller gab zeitgleich zu bedenken, dass bei Baumann in der restlichen Rückrunde die Angst vor Verletzungen steigen dürfte.

„Ich glaube schon, dass sich Oliver Baumann in den kommenden Wochen und Monaten Gedanken machen wird, dass er nicht von einer Verletzung ausgebremst wird, für die er nichts dafürkann. Denn jetzt geht sein großer Traum in Erfüllung. Ab jetzt kann er verlieren“, betonte der Ex-Torhüter von Borussia Dortmund.

Kahn lobt Neuer-Entscheidung

Zeitgleich lobte Kahn die Entscheidung Manuel Neuers, auf eine erneute Teilnahme bei der WM in den USA zu verzichten.