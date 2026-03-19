Ballack: "Der Kader ist diskutabel" - SPORT1

Julius Schamburg 19.03.2026 • 23:45 Uhr Leon Goretzka wird von Bundestrainer Julian Nagelsmann in den Kader berufen. Ex-Nationalspieler Michael Ballack kommentiert die Entscheidung.

Michael Ballack kann die Nominierung von Leon Goretzka für die anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana durch Bundestrainer Julian Nagelsmann nachvollziehen.

„Wenn man sich den Kader und die Personalien anschaut: Da ist genau dieses Thema in Form von Leon Goretzka ein Faktor, den der Bundestrainer da mit reinspielen lässt“, merkte Ballack am Donnerstagabend in der Sendung „Triple“ bei Sky an.

Goretzkas Rolle beim FC Bayern

Was das DFB-Team angeht, befand der ehemalige Nationalspieler: „Wir brauchen schlussendlich einen Kader, der wettbewerbsfähig ist. Da gehört Leon Goretzka auch dazu, aus Sicht des Bundestrainers.“ Ballack schränkte jedoch ein: „Der Kader ist trotzdem diskutabel und das ist auch in Ordnung.“

Insbesondere, dass Nagelsmann sich im kicker-Interview öffentlich für Goretzka ausgesprochen hatte, habe etwas mit dem 31-Jährigen gemacht: „Im nächsten Spiel hat er sein bestes Saisonspiel gemacht“, so Ballack.

Nagelsmann hatte Goretzka demonstrativ den Rücken gestärkt und erklärt: „Stand jetzt wird Leon Goretzka, trotz weniger Spielzeit bei Bayern, gute Chancen haben, zu spielen und eine ähnliche Rolle zu haben wie in der WM-Quali.“

Nagelsmann erklärt Goretzka-Entscheidung

Am Donnerstag wurde Goretzka dann offiziell in den Kader berufen. „Er muss nicht zittern um die WM. Wenn er gesund ist, ist er dabei“, bestätigte Nagelsmann am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

Ein klares Signal vom Bundestrainer. „Da siehst du, dass so ein erfahrener Spieler eben auch Gefühle hat und Zuspruch braucht – egal wie viele Tore und was er schon erlebt hat“, sagte Ballack: „Wir brauchen alle Zuspruch.“

Goretzka habe gemerkt, dass er bei den Münchenern „gefühlt ein bisschen aussortiert wurde und nicht mehr ganz so gebraucht wird“, verfüge aber über eine „gute Grundstabilität“.