Der Bundes-Erklärer - SPORT1

Manfred Sedlbauer 19.03.2026 • 18:58 Uhr Julian Nagelsmann beruft seinen Kader für die anstehenden Test-Länderspiele gegen Ghana und die Schweiz – und liefert dabei weit mehr als nur Namen. Der Bundestrainer agiert dabei sehr fokussiert, transparent und gibt den Bundes-Erklärer. Ein Kommentar.

Ziemlich genau 46 Minuten lang nahm Julian Nagelsmann Fußball-Deutschland an die Hand: die am DFB-Campus in Frankfurt versammelten Medienvertreter, die Fans – und auch die Spieler selbst.

Es war kein hastiges Abspulen von Floskeln, sondern ein bewusst gesetztes Zeichen. Nagelsmann ließ keine Frage unbeantwortet, nahm sich ausführlich Zeit – auch, um Missverständnisse zu vermeiden. Er gab Einblicke in seine Gedanken, Gefühle – und vor allem in seine Entscheidungen. Warum er Spieler nominierte, warum andere fehlen. Er gab den Bundes-Erklärer.

Weg zur WM: Wie Nagelsmann seine Entscheidungen erklärt

Er legte offen, wie Hintergrundgespräche mit Deniz Undav verliefen, schilderte sogar, wie der Stuttgarter ihn am Telefon abwimmelte. Er zeichnete detailliert nach, wie Angelo Stiller mit Aleksandar Pavlovic und Kevin Schade mit Karim Adeyemi und Maximilian Beier um einen oder maximal zwei Plätze im WM-Kader kämpfen.

Das ist keine übliche Pressekonferenz-Rhetorik. Das ist Transparenz bis ins Detail.

Zwischen Lockerheit und Seriosität: Die Balance stimmt

Auch seine Art und Weise war auffällig fokussiert und konzentriert. Hier und da ein lockerer Spruch, ein Lacher – aber nie auf Kosten der Ernsthaftigkeit. Die Balance stimmt. Zwischen Lockerheit und Seriosität, zwischen Nahbarkeit und Autorität.

Selbst bei kritischen Nachfragen, die über den Fußball hinausgingen – etwa zu weltpolitischen Entwicklungen im Iran oder in den USA – wich Nagelsmann nicht aus. Er moderierte, ordnete ein, blieb souverän, auch wenn er betonte, dass es nicht sein Job als Bundestrainer wäre, die politischen Krisen auf dieser Welt einzuordnen – oder gar die Macht haben, sie zu verändern. Auch dabei hat er recht.

Ein Bundestrainer, der sich nicht hinter Phrasen versteckt

Natürlich werden einzelne Personalentscheidungen hitzige Diskussionen auslösen. Das ist unvermeidlich – und auch gut so. In einem Land mit über 83 Millionen Bundestrainern gehört das zum Geschäft. Es ist Teil der Fußballkultur, Teil der Nationalmannschaft.