"Das liebe ich als Mitspieler sehr": Kimmich lobt DFB-Debütant Karl

Niklas Trettin 24.03.2026 • 14:27 Uhr Joshua Kimmich führt die deutsche Nationalmannschaft als Kapitän ins WM-Jahr. Vor den ersten Länderspielen 2026 spricht der DFB-Kapitän über Lennart Karl und Jamal Musiala.

Joshua Kimmich, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, hat lobende Worte für Lennart Karl gefunden. „Lenny macht es ganz gut. Er hat ein sehr gutes Mindset, weil er eine gute Mischung aus Selbstvertrauen und der Einstellung ‚Mir ist das alles gerade scheißegal, was passiert‘ hat. Das braucht man, wenn man in diesem jungen Alter bei den Bayern und beim DFB spielt“, sagte der 31-Jährige am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Monatelang wurde darüber spekuliert, ob und wann Julian Nagelsmann den 18-Jährigen zum ersten Mal in die Nationalmannschaft berufen würde. Nun war es so weit. Wie sein Teamkollege vom FC Bayern, Jonas Urbig, zählt Karl erstmals zum Aufgebot. Der Mittelfeldspieler hat bisher 35 Pflichtspiele für den Rekordmeister absolviert und stand zweimal für die deutsche U21 auf dem Feld.

„Er ist jemand, der aufs Feld geht und sehr mutig ist“, sagte Kimmich weiter und fügte hinzu: „Das liebe ich als Mitspieler sehr. Lenny kommt rein, sucht seine Aktionen, er kennt seine Stärken und will zum Abschluss kommen. Gerade sein Abschluss ist sehr gut. Er ist ein Spieler, der versteht, wie er seine Aktionen am besten ausführt, um gefährlich zu sein.“ Karl schoss in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend acht Tore und bereitete sechs weitere vor.

Musiala? „Hoffen sehr, dass er schnell wieder gesund wird“

Einige Sätze richtete Kimmich auch an Jamal Musiala. Dieser sei ein „ganz wichtiger Spieler“, er steht dem DFB-Team für die kommenden Länderspiele aber nicht zur Verfügung, weil er Probleme mit seinem Sprunggelenk hat. „Da hoffen wir alle sehr, dass er schnell wieder gesund wird. Er hatte eine sehr schwere Verletzung. Da ist es nicht so einfach, zurückzukommen und direkt wieder auf seinem alten Level zu sein“, betonte Kimmich.

Im vergangenen Sommer hatte sich Musiala im Rahmen der Klub-WM im Spiel gegen Paris Saint-Germain u. a. eine Sprunggelenksluxation zugezogen. Am 17. Januar feierte er sein Comeback für den FC Bayern, erlitt jedoch zuletzt einen Rückschlag. Dennoch habe Musiala gezeigt, dass er den Unterschied ausmachen kann, hob Kimmich hervor: „Er ist sowohl für den FC Bayern als auch für die Nationalmannschaft sehr wichtig, weil er Qualitäten mitbringt, die im Weltfußball selten sind.“