FC Bayern: Pavlovic reagiert auf Nagelsmanns Aussagen

Maximilian Lotz 03.03.2026 • 20:19 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann äußert sich bemerkenswert offen über einige seiner Spieler. Auch über Bayern-Star Aleksandar Pavlovic. Und die Worte sind angekommen.

Die offenen Aussagen von Bundestrainer Julian Nagelsmann über die Besetzung des WM-Kaders hallen weiter nach. Auch der von Nagelsmann lobend erwähnte Aleksandar Pavlovic hat Nagelsmanns Worte registriert.

„Es freut mich natürlich, dass Julian Nagelsmann so positiv über mich spricht“, sagte Pavlovic bei Sky Sport. „Es motiviert mich genauso weiterzumachen, noch besser zu spielen, Gas zu geben und zu zeigen, was ich draufhabe.“

Nagelsmann hatte in einem kicker-Interview unter anderem über die Besetzung der Doppelsechs gesprochen. Konkret lobte er dabei Pavlovic, den er in einem direkten Stammplatz-Duell mit BVB-Mittelfeldspieler Felix Nmecha sieht.

Nagelsmann lobt Bayern-Star Pavlovic

„Pavlo ist super-konstant, spielt fast immer das gleiche Niveau“, sagte Nagelsmann und formulierte sein Lob etwas eigenwillig: „Pavlo spielt immer den gleichen Stiefel. Das klingt negativ, ist aber sehr positiv gemeint. Denn für einen Trainer ist es nicht schlecht, wenn du auf eine gewisse Verlässlichkeit zurückgreifen kannst.“

Pavlovic hat bislang erst neun Länderspiele bestritten. Verletzungsbedingt verzögerte sich zunächst sein Debüt. Die EM im eigenen Land verpasste er dann aufgrund einer Mandelentzündung. Bei der WM im Sommer könnte der 21-Jährige nun eine wichtige Rolle einnehmen.

Nagelsmann lässt mit Aussagen zu Goretzka aufhorchen

Aus den Überlegungen des Bundestrainers ging weiter hervor, dass nach derzeitigem Stand der Dinge Pavlovics Bayern-Kollege Leon Goretzka auf der Doppelsechs praktisch fest eingeplant ist.