Nagelsmann-Nachfolge? So reagiert Jürgen Klopp

Karina Präg , Stefan Kumberger 24.03.2026 • 08:14 Uhr Die Gerüchte um Jürgen Klopp als Bundestrainer-Nachfolger von Julian Nagelsmann häuften sich in den letzten Wochen. Jetzt reagiert der 58-Jährige und bezieht klar Stellung.

In den vergangenen Wochen wurde Jürgen Klopp immer wieder mit dem Job des Bundestrainers in Verbindung gebracht, für den Fall, dass Julian Nagelsmann im Sommer keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefern kann. Jetzt hat Klopp auf diese Spekulationen reagiert und alle Gerüchte ausgeräumt. Aktuell könne er keine konkreten Pläne bestätigen.

„Ich kann euch halt auch keine besseren Antworten liefern. Also das tut mir auch Leid für euch. Mir persönlich ist das total wurscht“, gab er sich bei einem Event von MagentaTV zur Vorstellung der Experten für die WM 2026 gelassen.

Bundestrainer? Klopp: „Das ist ein fantastischer Job“

Klopp ließ aber auch durchklingen, dass der Job ihn durchaus reizen würde. „Ich war mein Berufsleben lang Trainer und das ist ein fantastischer Job, das muss man einfach mal sagen“, sagte der aktuelle Global Head of Soccer bei Red Bull.

Ihm sei es lieber, „die Leute denken: ‚Unter Umständen irgendwann in der Zukunft könnte das Jürgen Klopp machen'“, als wenn „alle denken würden: ‚Der Letzte, der das machen sollte, ist Jürgen Klopp.'“