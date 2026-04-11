"Dann sagen wir: Oliver Baumann ist nicht gut genug"

Tobias Wiltschek 11.04.2026 • 15:16 Uhr Geht es nach Sami Khedira, muss die Torwartdebatte trotz der starken Leistungen von Manuel Neuer enden.

Sami Khedira hat ein Ende der Torwart-Debatte rund um das DFB-Team mit Blick auf die WM gefordert – mit dem Hauptargument, dass die aktuelle Nummer 1 geschützt werden müsse. Der Rücktritt von Manuel Neuer sei zu akzeptieren, betonte der Weltmeister von 2014 bei DAZN: „Dann müssen wir Oliver Baumann auch mal in Ruhe lassen.“

Khedira verwies darauf, dass Neuer seinen Rückzug bereits erklärt habe: „Manu ist zurückgetreten. Es sieht zu 99,9 Prozent aus, dass er nicht mit zur WM fahren wird.“ In dem Zusammenhang sprach Khedira auch die angeblichen Spannungen zwischen Neuer und Bundestrainer Julian Nagelsmann an. „Das Verhältnis ist nicht das Allerbeste, was man so hört. Dann soll es auch so sein“, betonte der 39-Jährige, der mit Neuer in Brasilien vor zwölf Jahren den WM-Titel gewann.

Die Diskussion um ein mögliches WM-Comeback von Neuer war zuletzt nach der überragenden Leistung in der Champions League bei Real Madrid wieder aufgeflammt. Unter anderem sprach sich Khediras und Neuers Weltmeister-Kollege Benedikt Höwedes für ein Comeback Neuers aus.

Khedira über Baumann: „Wir werden dem Jungen keinen Gefallen tun“

Khedira sieht es anders – auch mit Blick auf die aktuelle Nummer 1: „Da müssen wir bei allem Respekt vor Manus Leistungen auch Oliver Baumann ein Stück weit schützen. Wir werden dem Jungen keinen Gefallen tun.“

Khedira begründete seinen Appell: „Wir wollen ja bei der WM auch eine tolle deutsche Mannschaft sehen, die bis ins Finale kommt. Dafür brauchen wir einen top Torwart, der Vertrauen hat.“ Die ständigen Nachfragen wegen Neuer würden Baumann automatisch abwerten: „Wenn wir ständig über Manuel Neuer sprechen, sagen wir gleichzeitig: Oliver Baumann ist nicht gut genug.“