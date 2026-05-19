Nagelsmann setzt auf Neuer als WM-Nummer 1 – Baumann reagiert

Bundestrainer Julian Nagelsmann soll Torhüter Oliver Baumann darüber informiert haben, dass er mit Manuel Neuer als Nummer eins bei der Fußball-WM plant. Dies berichtet die Bild-Zeitung am Dienstag. Demnach habe der DFB-Coach Baumann bereits persönlich angerufen, um ihm seine Entscheidung mitzuteilen. Der Schlussmann der TSG Hoffenheim soll Nagelsmann zugesichert haben, dass er dennoch für die WM zur Verfügung stehen wird.
Medien: Nagelsmann macht Neuer zur Nummer eins
Nagelsmann schweigt zu Neuer-Comeback
Neuer war nach 124 Länderspielen und der Heim-EM 2024 aus der DFB-Auswahl zurückgetreten. Zuletzt wurde heftig über eine Rückkehr des 40-Jährigen für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) spekuliert, am Wochenende hatte Sky berichtet, dass Neuer sein Comeback in der DFB-Auswahl geben werde. Darauf hätten sich Neuer, Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler verständigt. Nagelsmann gab am Samstag im ZDF-Sportstudio keine konkrete Antwort auf die Torwartfrage.
Nagelsmann, der seinen 26er-Kader für das XXL-Turnier am Donnerstag auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main bekannt geben wird, hatte zuletzt immer wieder betont, dass der Hoffenheimer nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen seine Nummer eins sei. Davon ging Baumann auch weiterhin aus. „Das ist mein Stand, ich habe keine andere Info“, sagte Baumann in der ARD nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach am Samstag.
Neuer muss aufgrund von muskulären Problemen in der Wade derzeit wieder kürzertreten. Ob er am Samstag im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart im Tor des FC Bayern stehen kann, ist noch nicht geklärt.