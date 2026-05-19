Nagelsmann setzt auf Neuer als WM-Nummer 1 – Baumann reagiert

SID 19.05.2026 • 08:26 Uhr Laut Bild-Zeitung setzt Julian Nagelsmann bei der WM auf Manuel Neuer. Oliver Baumann will wohl dennoch im Kader bleiben.

Bundestrainer Julian Nagelsmann soll Torhüter Oliver Baumann darüber informiert haben, dass er mit Manuel Neuer als Nummer eins bei der Fußball-WM plant. Dies berichtet die Bild-Zeitung am Dienstag. Demnach habe der DFB-Coach Baumann bereits persönlich angerufen, um ihm seine Entscheidung mitzuteilen. Der Schlussmann der TSG Hoffenheim soll Nagelsmann zugesichert haben, dass er dennoch für die WM zur Verfügung stehen wird.

Nagelsmann schweigt zu Neuer-Comeback

Neuer war nach 124 Länderspielen und der Heim-EM 2024 aus der DFB-Auswahl zurückgetreten. Zuletzt wurde heftig über eine Rückkehr des 40-Jährigen für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) spekuliert, am Wochenende hatte Sky berichtet, dass Neuer sein Comeback in der DFB-Auswahl geben werde. Darauf hätten sich Neuer, Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler verständigt. Nagelsmann gab am Samstag im ZDF-Sportstudio keine konkrete Antwort auf die Torwartfrage.

Nagelsmann, der seinen 26er-Kader für das XXL-Turnier am Donnerstag auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main bekannt geben wird, hatte zuletzt immer wieder betont, dass der Hoffenheimer nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen seine Nummer eins sei. Davon ging Baumann auch weiterhin aus. „Das ist mein Stand, ich habe keine andere Info“, sagte Baumann in der ARD nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach am Samstag.