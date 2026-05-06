René Adler kritisiert Nagelsmann: "Gewisse Themen selbst aufgemacht"

Jakob Lüers 06.05.2026 • 23:05 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich mit seiner öffentlichen Handhabe rund um den DFB-Kader nicht viele Freunde gemacht. Nun hat auch Ex-Nationalkeeper René Adler erklärt, dass Nagelsmanns Verhalten nicht ideal gewesen sei.

Der ehemalige deutsche Nationaltorwart René Adler hat Julian Nagelsmann für dessen kontroversen Umgang mit dem DFB-Kader kritisiert. „Es ist für einen Bundestrainer sehr schwer, es allen recht zu machen“, sagte Adler im Interview mit t-online. Eine Teilschuld für die jüngste Unruhe rund um das Thema WM-Nominierungen sieht der 41-Jährige dennoch beim DFB-Coach.

„Ein Teil der Wahrheit ist sicherlich, dass er sich gewisse Themen selbst aufgemacht hat“, warf Adler Nagelsmann vor. Die Kritik müsse aber nicht nur ihm, sondern auch den Medien gelten. „Sobald jemand sich nur einen Tick vergaloppiert, irgendetwas Falsches sagt, wird das dankbar ausgeschlachtet. Das ist auch irgendwie ein deutsches Thema“, meinte Adler weiter.

Rund um die Länderspielpause im März war Nagelsmann mit ungewöhnlich klaren Aussagen zum Kader der Nationalmannschaft hinsichtlich der WM im Sommer aufgefallen: So garantierte er beispielsweise Leon Goretzka trotz geringer Spielzeit beim FC Bayern mehr oder weniger einen Stammplatz.

Adler fordert Nachsicht bei Nagelsmann

Deniz Undav kann sich wiederum darauf einstellen, nicht über die Jokerrolle hinauszukommen. Selbst nach Undavs Siegtor in Stuttgart gegen Ghana kritisierte Nagelsmann hinterher die Leistung des Angreifers öffentlich, später bereute er die deutlichen Worte.

Laut Adler müsse man etwas Nachsicht beim Bundestrainer walten lassen: „In zehn Jahren betrachtet wahrscheinlich auch Julian Nagelsmann einige Dinge mit mehr Gelassenheit und besitzt den Weitblick, sie anders einzuordnen“, meinte Adler.