Conrad Fröhlich 29.07.2026 • 21:21 Uhr Das Debüt von Nnamdi Collins für die deutsche Nationalmannschaft verlief äußerst unglücklich. Später soll sich Julian Nagelsmann persönlich beim SGE-Verteidiger entschuldigt haben.

Es folgten scharfe Kritik und eine Entschuldigung des damaligen Bundestrainers Julian Nagelsmann. Letzteres verriet Collins nun im Interview mit Absolut Fußball.

„Wir hatten ein kurzes Gespräch. Er sagte mir, dass ich nicht bei der WM dabei sein werde – das war wegen meiner Verletzung sowieso klar. Er sagte mir, dass es ihm leidtue, wie es gelaufen ist“, erzählte der Abwehrspieler.

Verletzung nach unglücklichem Debüt

Nach Collins unglücklichem Debüt sah er das folgende Länderspiel, das 3:1 gegen Nordirland, nur von der Bank aus und lief seitdem nicht mehr für das DFB-Team auf. Als er sich im März 2026 eine Sprunggelenkverletzung zuzog, bekam der 22-Jährige keine Chance mehr, sich für die Weltmeisterschaft zu empfehlen.

Der Austausch mit Nagelsmann soll während seiner Regenerationsphase erfolgt sein. „Wenn ein Neuling ins kalte Wasser geworfen wird und es gut läuft, ist die Freude groß. Bei mir war das leider nicht der Fall“, erklärte Collins weiter und spielte damit auf die Kritik nach seinem Auftritt an. Dies habe Nagelsmann leid getan.

Neue Chance für Collins unter Jürgen Klopp?

„Da fließt kein böses Blut mehr“, berichtete der 22-Jährige weiter. Er sei „ein Mensch, der vieles mit sich selbst ausmacht“, fuhr Collins fort. „Auch ohne den Anruf wäre ich nicht wütend auf Julian Nagelsmann gewesen. Im Fußball wie im täglichen Leben läuft es nicht immer perfekt.“