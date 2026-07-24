Jürgen Klopp geht auch auf seine Nagelsmann-Aussage ein

SPORT1 24.07.2026 • 12:41 Uhr Jürgen Klopp äußert erneut sein Bedauern wegen seiner "Noch"-Aussage über Julian Nagelsmann. Einen Austausch habe es nach der WM nicht gegeben.

„Ich respektiere Julian Nagelsmann total. Der Tag mit dem ‚Noch‘ war einer der schlechteren meines Lebens. In dem Moment, als Thomas Müller gesagt hat, ‚es ist noch nicht September‘, war mir klar: Jetzt platzt die Bombe. Bis dahin ist er mir nicht richtig aufgefallen“, schilderte Klopp am Freitag: „Da hätte ich gerne drauf verzichtet, aber konnte ich natürlich nicht. Ist nun mal passiert. Ich habe mich entschuldigt, er hat es akzeptiert. Anschließend hat Julian mir zum Geburtstag gratuliert. Ich glaube, da liegt nichts im Argen. Ich wünsche ihm nur das Beste, das Allerbeste.“

Kein Klopp-Austausch mit Nagelsmann

Klopp betonte, es habe „seit der WM keinen Austausch“ mit seinem Vorgänger gegeben: „Ich möchte sehen, inwieweit ich den brauche.“

Anschließend wünschte er wiederum Nagelsmann, der am Donnerstag 39 Jahre alt wurde, auf der PK nachträglich alles Gute zum Geburtstag.

„Wenn es irgendwann die Zeit gibt, werde ich auch mit ihm sprechen. Aber für den Moment … heute ist für Julian wahrscheinlich ein guter Tag, dass das Kapitel jetzt abgeschlossen ist und es für ihn weitergeht. Wann genau er das möchte, weiß ich nicht. Ich bin mir ganz sicher, dass er viele Möglichkeiten haben wird. Dafür wünsche ich ihm alles Gute.“

Klopp bekommt Kritik für „Noch“-Aussage

Zu Beginn der Weltmeisterschaft hatte Klopp in seiner Rolle als Experte bei MagentaTV in einer Diskussion über eine mögliche DFB-Aufstellung als Antwort auf Thomas Müller flapsig gesagt: „Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch, noch.“

Der neben Klopp stehende Müller hatte daraufhin unter Gelächter entgegnet: „Kloppo, wir haben Juni. Du bist schon im September.“

Klopps Bemerkung wurde daraufhin scharf kritisiert. Der 59-Jährige hatte sich später im direkten Gespräch mit Nagelsmann live im TV entschuldigt und von seinem „Unwort des Jahres“ gesprochen, das ihm „flapsig rausgerutscht“ sei: „Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können, aber es war schon zu spät und wir waren im Fernsehen.“