U19-EM: Das Finale Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 11.07.2026 • 17:00 Uhr Die U19-EM neigt sich dem Ende entgegen: Am Samstagabend steht das Finale zwischen Deutschland und Spanien an. SPORT1 zeigt, wie Sie die Partie live verfolgen können.

Am Samstagabend wird es spannend. Im Finale der U19-EM treffen Deutschland und Spanien aufeinander (ab 20 Uhr im LIVETICKER). Wer krönt sich zum Champion?

Die Spanier könnten sich im Halbfinale ohne Mühe mit 3:0 gegen Kroatien durchsetzen, während das deutsche Team beim 2:1 gegen die Ukraine viel Mühe hatte. Am Ende wurde Francis Onyeka durch sein spätes Tor zum Matchwinner.

U19-EM: So können Sie das Finale Deutschland – Spanien heute live verfolgen

Deutschland trifft bereits zum zweiten Mal im Turnierverlauf auf die Spanier. Das Duell in der Gruppenphase ging mit 0:4 deutlich verloren – schon allein deshalb ist der DFB-Nachwuchs klarer Außenseiter.

Finale der U19-EM: Kann Onyeka gegen Spanien aufdrehen?

Soll es diesmal besser laufen, muss vermutlich gerade Onyeka eine wichtige Rolle einnehmen. „Auf dem Platz gebe ich natürlich Anweisungen“, sagt der Mittelfeld-Motor und Anführer der Mannschaft.

Dynamisch, kreativ, fleißig – Onyeka will nicht einfach „nur auf dem Platz stehen, sondern der Mannschaft auch wirklich helfen“, sagt der Linksfuß von Bayer Leverkusen, der nächste Saison an den Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg ausgeliehen wird: „Ich bin ein sehr laufstarker Spieler. Ich arbeite sowohl offensiv als auch defensiv viel für die Mannschaft und versuche, stets Torgefahr auszustrahlen.“

Onyeka, der Kümmerer – auch gegen Spanien wird der junge Mann mit dem großen Potenzial überall gefordert sein, schließlich gilt La Furia Roja als Favorit. Doch jetzt ist Endspiel und „wir werden natürlich alles reinwerfen“, verspricht Onyeka, der neben der deutschen auch die nigerianische Staatsbürgerschaft besitzt.

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