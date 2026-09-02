"Gutes Gespräch": Urbig äußert sich zu Klopp-Kontakt

Felix Kunkel , Manfred Sedlbauer 03.09.2026 • 00:06 Uhr Jonas Urbig gilt als Kandidat für das Tor der deutschen Nationalmannschaft. Nach dem Pokalspiel des FC Bayern äußert sich der Schlussmann zu seinem Austausch mit Bundestrainer Jürgen Klopp.

Nach dem endgültigen Rücktritt von Manuel Neuer ist noch unklar, wer die deutsche Nummer eins im Tor unter Bundestrainer Jürgen Klopp wird. Nicht wenige Experten sehen Jonas Urbig als möglichen Nachfolger – und der Bayern-Keeper bestätigte nun einen positiven Austausch mit Klopp.

„Es war ein gutes Gespräch“, verriet Urbig am SPORT1-Mikrofon nach dem 4:1-Sieg im DFB-Pokal beim VfL Osnabrück. Weiter ins Detail gehen wollte der 23-Jährige aber nicht: „Das ist kein Thema für jetzt nach dem Spiel, gerade hinsichtlich des schweren Spiels auf Schalke. Das wird erst Thema in ein paar Wochen, wenn die Kaderbekanntgabe ansteht.“

Urbig gilt trotz Ersatzrolle als DFB-Kandidat

Beim Rekordmeister ist Urbig weiterhin Backup von Neuer, der noch mindestens bis zum Ende der Saison zwischen den Pfosten stehen wird. Der Ersatzmann soll über die Saison hinweg immer wieder Einsätze bekommen – so wie am Mittwochabend in Osnabrück.