"Gutes Gespräch": Urbig äußert sich zu Klopp-Kontakt

Nach dem endgültigen Rücktritt von Manuel Neuer ist noch unklar, wer die deutsche Nummer eins im Tor unter Bundestrainer Jürgen Klopp wird. Nicht wenige Experten sehen Jonas Urbig als möglichen Nachfolger – und der Bayern-Keeper bestätigte nun einen positiven Austausch mit Klopp.
Urbig äußert sich zu Klopp-Gespräch
„Es war ein gutes Gespräch“, verriet Urbig am SPORT1-Mikrofon nach dem 4:1-Sieg im DFB-Pokal beim VfL Osnabrück. Weiter ins Detail gehen wollte der 23-Jährige aber nicht: „Das ist kein Thema für jetzt nach dem Spiel, gerade hinsichtlich des schweren Spiels auf Schalke. Das wird erst Thema in ein paar Wochen, wenn die Kaderbekanntgabe ansteht.“
Klopp, der aktuell mehrere Bundesliga-Klubs besucht und am Sonntag auch beim FC Bayern vorbeischaute, wird seinen ersten DFB-Kader am 17. September bekannt geben, wenn in der Nations League vier Spiele anstehen. Die Münchner müssen derweil am Samstag in der Bundesliga beim FC Schalke 04 ran.
Urbig gilt trotz Ersatzrolle als DFB-Kandidat
Beim Rekordmeister ist Urbig weiterhin Backup von Neuer, der noch mindestens bis zum Ende der Saison zwischen den Pfosten stehen wird. Der Ersatzmann soll über die Saison hinweg immer wieder Einsätze bekommen – so wie am Mittwochabend in Osnabrück.
Tage zuvor machte der frühere Nationalspieler Thomas Helmer im neuen TV-Format „45 – Die Fußball-Halbzeit auf SPORT1“ klar, dass die Torhüter-Position im DFB-Team „die große Frage“ sei.
Während Rekordnationalspieler Lothar Matthäus Urbig zuletzt „große Chancen“ eingeräumt hatte, äußerte sich Helmer etwas skeptischer. „Auf der Torwartposition brauchst du jemanden, der permanent spielt“, betonte er und nannte noch Besiktas-Keeper Alexander Nübel als möglichen DFB-Kandidaten.