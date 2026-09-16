Jürgen Klopp verzichtet wohl auf Deniz Undav

Ein Paukenschlag deutet sich an: Deniz Undav soll in der anstehenden Länderspielperiode nicht zum von Jürgen Klopp nominierten DFB-Aufgebot zählen.

Jürgen Klopp verzichtet bei seiner ersten Kadernominierung als Bundestrainer offenbar auf Deniz Undav. Laut Sky soll Klopp sich gegen eine Nominierung des Stuttgarters für die anstehenden Nations-League-Spiele entschieden haben.

Demnach hat Klopp den 30-Jährigen bereits in einem persönlichen Gespräch über die Entscheidung informiert. Sofern sich am kommenden Bundesliga-Wochenende nichts Außergewöhnliches ereignet, soll der Angreifer beim Neustart unter dem neuen Bundestrainer außen vor bleiben. Klopp wird den Kader am Donnerstag um 10 Uhr im Zuge der DFB-PK verkünden.

Deniz Undav steht wohl nicht im DFB-Kader von Jürgen Klopp Deniz Undav steht wohl nicht im DFB-Kader von Jürgen Klopp © IMAGO/Sportfoto Rudel

Für Undav wäre das eine unerwartete Entwicklung. Der Offensivspieler zählt in Stuttgart zu den Führungsspielern, ist dort seit dieser Saison sogar Kapitän und machte im DFB-Trikot bislang mit neun Toren in 13 Länderspielen auf sich aufmerksam.

Undav erlebt durchwachsenen Saisonstart

In der Bundesliga steht der Stürmer nach drei Spielen ohne Torbeteiligung da. Allerdings gelangen ihm im DFB-Pokal gegen Hansa Rostock und in der Champions League gegen Underdog Viking FK insgesamt vier Torvorlagen.

Von VfB-Coach Sebastian Hoeneß erhielt er zuletzt die volle Unterstützung. „So katastrophal wie jetzt hier teilweise die Berichterstattung gewesen ist, hat er auch nicht gespielt“, hatte der Trainer betont. Zudem machten Undav zuletzt Achillessehnenprobleme zu schaffen.

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Statt Undav sollen nun unter anderem die Offensivspieler Younes Ebnoutalib und Jonathan Burkardt für den Nations-League-Kader vorgesehen sein.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.