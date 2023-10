EM-Quali: Verletzungs-Schock für Liverpool-Star

Das sah gar nicht gut aus! Liverpool -Star Andrew Robertson musste beim EM-Qualifikationsspiel Schottlands in Spanien vorzeitig ausgewechselt werden - und droht nun womöglich länger auszufallen.

Der Verteidiger prallte in der 41. Minute nach einer Freistoßflanke mit Spaniens Torhüter Unai Simon zusammen und musste anschließend unter Schmerzen behandelt werden.

Für Robertson ging es nicht weiter, der 29-Jährige hielt sich seinen rechten Unterarm und verließ mithilfe eines Betreuers den Platz und verschwand sofort in die Kabine. Everton-Profi Nathan Patterson kam für den Reds-Star in die Partie.

Spanien verdirbt Schottland den Matchball - Unruhe in Italien

Noch bitterer für Robertson: Sein Team zog in Sevilla den Kürzeren und musste sich nach Toren von Morata (73.) und Sancet (86.) mit 0:2 geschlagen geben. Die Briten führen die Tabelle in Gruppe A nach sechs Spielen dennoch mit 15 Punkten an.