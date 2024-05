Salami-Taktik bei Nominierung von DFB-Kader für EM: Was steckt dahinter?

Es war ein bemerkenswerter Vorgang: Am Sonntagabend verkündete Chefsprecher Jens Riewa in der Tagesschau, dass Nico Schlotterbeck von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehende Europameisterschaft nominiert werde.

Der DFB startete damit seine neue Strategie. Der heiß erwartete Kader soll nicht mehr in einem Block bei einer Pressekonferenz durch den Bundestrainer verkündet, sondern Stück für Stück über Medien, Influencer und andere Kanäle unter die Leute gebracht werden.

Auf die Schlotterbeck-Meldung folgte am Montagvormittag die Nachricht, dass Jonathan Tah ebenfalls zur EM reisen wird. Das gab der DFB auf Instagram bekannt. Dabei wurde eine 93 Jahre alte Seniorin mit dem Namen „Oma Lotti“ von Pfleger und TikToker Rashid Hamid als Überbringerin der Nachricht in einem launigen Video in Szene gesetzt.