Tote in Brüssel: "In was für einer Welt leben wir?" Schweden fassungslos über Geschehnisse in Brüssel

Janne Andersson war fassungslos und rang nach Worten. „Ich werde so traurig. Es ist äußerst tragisch und ich denke an die Betroffenen und ihre Angehörigen. In was für einer Welt leben wir? In was für einer Welt leben wir, zum Teufel?“, sagte der schwedische Nationaltrainer, nachdem zwei Fans in Brüssel auf offener Straße erschossen worden waren. Als Konsequenz wurde das EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden am Montagabend in der Halbzeitpause beim Stand von 1:1 nach Rücksprache mit der Polizei abgebrochen.