Nach Toten in Brüssel: EM-Qualifikations-Spiel zwischen Belgien und Schweden abgebrochen

Schockstarre in Brüssel: Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden ist in der Halbzeitpause beim Stand von 1:1 abgebrochen worden. Grund dafür sind tödliche Schüsse in Brüssel. Der Tatort lag fünf Kilometer vom Stadion entfernt. Laut verschiedenen Medienberichten wurden zwei schwedische Bürger erschossen. Diese sollen Trikots der schwedischen Nationalmannschaft getragen haben.