Ciriaco Sforza plädiert im STAHLWERK Doppelpass für einen Torwartwechsel in der Schweiz

Sforza würde auf BVB-Star Kobel setzen

Eine Entscheidung, die Sforza anders treffen würde: „Für mich war Yann Sommer in den letzten Jahren mit seiner Topleistung immer die Nummer eins. Bei Bayern hat er aber ein bisschen Pech gehabt. Doch was Gregor Kobel gerade zeigt, ist schon Weltklasse in Dortmund. Und wenn Sommer so ein bisschen auf der Kippe stehen sollte, dann wird das schwierig für Murat Yakin. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, wäre Gregor Kobel für ich die Nummer eins“.