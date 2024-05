EM 2024 Stadien: Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf - Alle Infos und Spielplan

Die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf ist einer der Austragungsorte der F ußball-Europameisterschaft 2024 . Insgesamt fünf Spiele finden in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen statt - darunter auch zwei K.o.-Spiele und ein potenzielles deutsches Viertelfinale. Bereits bei der WM 1974 und der EM 1988 war Düsseldorf als Spielort dabei.

Die Düsseldorf Arena, so der offizielle Titel während der EM, hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche internationale Fußballspiele, Konzerte und andere Großveranstaltungen beherbergt. So wurde zum Beispiel der Eurovision Song Contest 2011 in der Arena veranstaltet. Die Merkur Spiel-Arena wird während der EM 2024 erneut ins Rampenlicht rücken, als einer der Gastgeber der größten Fußballveranstaltung Europas.