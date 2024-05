EM 2024: Undav nominiert? Handball-Star entfacht Wirbel

Auf den ersten Blick passt der Clip des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart ins Schema der laufenden DFB-Kampagne zur Nominierung des EM-Kaders . Doch es bestehen Zweifel, ob das Video, in dem Kai Häfner VfB-Star Deniz Undav nominiert auch wirklich Teil der DFB-Schnitzeljagd ist.

Denn im Gegensatz zu den bisherigen Bekanntgaben durch Prominente oder Influencer ging der Instagram-Post des Handball-Klubs nicht zeitgleich mit einem entsprechenden Posting des offiziellen DFB-Accounts online. Und in den Hashtags taucht „#prediction“, auf Deutsch: „Vorhersage“, auf. Ein Indiz, das Undav womöglich sein EM -Ticket noch nicht sicher hat?

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Am Dienstag hatte Sky berichtet, dass der Angreifer des VfB Stuttgart von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert werde.

Handball-Star Häfner enthüllt Undav-Trikot

In dem Clip des TVB Stuttgart schießt Häfner zunächst einen Ball in ein leeres Handballtor. „Kai, das war schon ganz gut. Aber ich glaube, für die Nationalmannschaft reicht es nicht“, sagt eine Stimme aus dem Off.