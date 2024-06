DFB: Nagelsmanns besondere Qualität

Die deutsche Nationalmannschaft kann auch anders! Zum einen, weil das Last-Minute-Remis gegen die Schweiz bewiesen hat, dass die DFB -Elf auch noch in letzter Sekunde ein Spiel zu den eigenen Gunsten entscheiden kann. Zum anderen aber auch im Hinblick auf die eingesetzten Profis.

Obwohl Julian Nagelsmann bislang immer derselben Stammelf vertraute, ist der 36-Jährige in enormer Wechsel-Laune – und das zahlen ihm die Spieler mit Leistung zurück.

DFB-Team ist schon jetzt Wechsel-Europameister

Insgesamt 21 Spieler waren bereits für Deutschland beim Heim-Turnier im Einsatz – so viele wie nie zuvor bei einer kompletten EM. In allen drei Vorrundenpartien nutzte der Bundestrainer jeweils die maximale Anzahl an Wechseln (fünf).