EM 2024: "Abartige Plage" im DFB-Camp!

Die deutsche Nationalmannschaft sichert sich bei der Heim-EM den Gruppensieg. Im Teamcamp in Herzogenaurach stehen nun Erholung und die Vorbereitung auf das Achtelfinale auf dem Programm. Doch eine „abartige Plage“ mindert den Wohlfühlfaktor.

Das DFB-Team muss sich im Basecamp in Herzogenaurach mit einer laut Bundestrainer Nagelsmann „abartigen Plage“ herumschlagen. Hintergrund: Die Temperaturen und Regenfälle der vergangenen Tage haben dazu geführt, dass sich Mücken in der enorm grünen Umgebung extrem wohlfühlen - und sich in großem Maße vermehrt haben!