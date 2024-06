Badstuber über Achtelfinal-Sieg von Deutschland: "Bin richtig sauer!"

Der VAR war und wird nie mein Freund. In dieser Form ist er sinnlos. Der Schiedsrichter selbst, auch wenn er mir wegen seiner übertriebenen Kleinlichkeit gegen Dänemark nicht wirklich gefallen hat, mag vielleicht aus der Schusslinie geraten. Aber die hitzigen Diskussionen hören nicht auf. Der VAR ist verheerend für den Fußball. Weg damit! Neustart mit anderem System. Am besten sofort.

Nagelsmann wird sich bestätigt fühlen

Für Deutschland - und jetzt setze ich meine DFB-Fan-Brille wieder auf - war das Tor natürlich der Dosenöffner. In einem K.o.-Spiel ist das 1:0 das absolut Wichtigste. Havertz war eiskalt. Nagelsmann wird sich dadurch bestätigt gefühlt haben, ihn wieder von Anfang an gebracht zu haben statt Füllkrug. Die Frage, welcher Stürmer nun am besten in die erste Elf passt, wird sich nicht klar beantworten lassen. Es kommt auf den Spielverlauf an. Lasst es uns künftig so sehen: Wir haben zwei Sturmspitzen, die sehr unterschiedlich sind. Das ist gut und spricht für wertvolle Variabilität.