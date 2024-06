EM 2024: Blitz-Gelb-Rot! Schnellster Platzverweis der EM

Der Kampf für Tschechien um das Achtelfinale bei der EM 2024 wird immer schwerer. Im entscheidenden Gruppenspiel gegen die Türkei (Tschechien - Türkei JETZT im LIVETICKER) müssen die Tschechen knapp 70 Minuten in Unterzahl spielen.

Antonin Barak flog bereits in der 20. Minute beim Stand von 0:0 mit Gelb-Rot vom Platz. Der Mittelfeldspieler vom AC Florenz erhielt nach einem unglücklichen Knöchel-Treffer gegen Dortmunds Salih Özcan zurecht die Ampelkarte. Zuvor hatte er in der 11. Minute nach einem unnötigen taktischen Foul an der Mittellinie Gelb gesehen.