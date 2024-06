EM 2024: Das wäre jetzt Deutschlands Achtelfinal-Gegner

Deutschland spielt sicher gegen den Tabellenzweiten der Gruppe C. Wer das ist, steht aber weiterhin nicht fest. Zur Halbzeit reicht selbst das Fairplay-Ranking nicht als entscheidender Faktor.

Der DFB schaut aktuell gespannt auf die Gruppe C: Durch den späten Ausgleichstreffer von Niclas Füllkrug im Spiel gegen die Schweiz ergatterte man sich doch noch den ersten Platz in der eigenen Gruppe und trifft damit im Achtelfinale auf den Tabellenzweiten der Gruppe C mit England, Dänemark, Slowenien und Serbien.