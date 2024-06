EM 2024: Deutschland - Dänemark heute LIVE im TV, Stream und Ticker - Deutschland im Viertelfinale!

von SPORT1 29.06.2024 • 22:39 Uhr Bei der EM 2024 in Deutschland steht das zweite Achtelfinal-Spiel auf dem Programm. Das zweite K.o.-Spiel zwischen Deutschland und Dänemark wird im Free-TV übertragen. Deutschland jubelt über den Einzug ins Viertelfinale.

Die deutsche Nationalmannschaft startete am Samstag bei der EM 2024 in die K.o.-Phase. Mit Erfolg! In Dortmund gewann das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im zweiten Achtelfinale des Turniers mit 2:0 gegen Dänemark.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die wichtigsten Ereignisse zum Nachlesen:

Der eingewechselte Florian Wirtz hatte in der zweiten Minute der Nachspielzeit nach Vorlage von Niclas Füllkrug noch zum 3:0 getroffen, doch auch er stand hauchzart im Abseits und der Treffer zählte nicht.

2:0 für Deutschland! Nach einem Wahnsinnspass von Nico Schlotterbeck startete Jamal Musiala durch und veredelte den Konter mit ein brillanten Abschluss ins rechte Eck. Der dänische Keeper Kasper Schmeichel zögerte, ob er rauskommen sollte oder nicht und verlor so wertvolle Sekunden, was Musiala eiskalt ausnutzte.

Deutscher Jubel über die Führung: Kai Havertz hat die Nerven vom Punkt behalten und den Ball ins rechte untere Eck bugsiert (53.). Schmeichel im Tor der Dänen war chancenlos. Pechvogel Joachim Andersen hatte den Ball im eigenen Strafraum an die rechte Hand bekommen und Schiedsrichter Michael Oliver entschied nach Ansicht der VAR-Bilder auf Elfmeter.

{ "placeholderType": "MREC" }

Gerade einmal 120 Sekunden zuvor hieß es: Durchatmen beim DFB! Unmittelbar nach Wiederanpfiff traf Andersen zum vermeintlichen 1:0 für Dänemark (48.). Der Treffer wurde jedoch aufgrund einer Abseitsposition in der Entstehung wieder aberkannt.

Unwetter! Partie kurzzeitig unterbrochen

Bei der Partie in Dortmund setzte nach rund einer halben Stunde ein Gewitter und starker Regen ein, Schiedsrichter Michael Oliver schickte die beiden Teams nach 34:50 Minuten zunächst vom Feld.

Blitze im Nachthimmel über dem Signal Iduna Park

Um 21.55 Uhr stand fest: Es wird eine neue Aufwärmphase geben und die Partie wird in Kürze fortgesetzt. Die Spieler betraten daraufhin den Rasen und begannen mit dem Aufwärmprogramm. Etwa vier Minuten später konnte die Partie schließlich fortgesetzt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Schlotterbeck-Treffer zählt nicht

Deutschland legte gegen Dänemark los wie die Feuerwehr - und ging nach nur vier Minuten vermeintlich in Führung. Nico Schlotterbeck kam nach einer Ecke von Toni Kroos zum Kopfball und versenkte den Ball im Netz. Doch Schiedsrichter Michael Oliver pfiff den Treffer zurück.

„Ich hab es gar nicht verstanden, ehrlich gesagt“, sagte Experte Robin Gosens bei Magenta TV, zunächst herrschte überall Verwirrung. Die Zeitlupen zeigten dann, dass Joshua Kimmich ein Foul begangen hatte, indem er seinen Gegenspieler regelwidrig geblockt hatte. Eine zumindest diskutable Entscheidung.

„Ich finde es eine grenzwertige Entscheidung, ehrlicherweise“, meinte Schiedsrichter-Experte Pattrick Ittrich bei Magenta TV. „Ich bin mir auch nicht sicher, ob er reingepfiffen hat, in das Foulspiel, oder ob er abgewartet hat, dass der Video-Assistent noch hätte eingreifen können. Das war von hier aus nicht ersichtlich. Wie gesagt: Grenzwertige Entscheidung. Es ist durchaus möglich so zu pfeifen, aber man hätte es auch durchlaufen lassen können.“

Veränderte Aufstellung - Nagelsmann erklärt sich

Zuvor hatte Nagelsmann drei Änderungen in seiner Startelf vorgenommen: Innenverteidiger Nico Schlotterbeck rückt für den gelbgesperrten Jonathan Tah in die erste Elf. David Raum ersetzt Maximilian Mittelstädt als Linksverteidiger und Leroy Sané darf überraschend in der offensiven Dreierreihe für Florian Wirtz von Beginn an ran.

„Wir haben gegen die Schweiz etwas zu wenig Tiefe angeboten. Flo hat gute Laufwege aber ist schon auch einer, der den Ball in den Fuß möchte. Leroy ist einer, der sehr viel Tiefe anbieten kann, schon wegen seinem Speed.“, erklärte der Bundestrainer vor der Partie im ZDF. „Die Dänen haben am Boden gegen wendige Spieler schon Probleme und Leroy ist einer, der was reinbringen kann, was gegen die Schweiz gefehlt hat. Er hat gestern einen guten Eindruck im Training gemacht.“

Auch Niclas Füllkrug hatte natürlich auf einen Einsatz in der Startelf gehofft. „Fülle hätte es auch verdient, aber wir verfolgen einen klaren Plan damit, mit Havertz zu beginnen. Wir werden gegen Dänemark nicht von Beginn an die Lufthoheit haben. Wir können Fülles Emotion als Joker später brauchen, von Beginn an aber könnte er sich aufreiben.“

Deutschland gegen Dänemark: Die Aufstellungen:

Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, N. Schlotterbeck, Raum - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Sané- Havertz

Neuer - Kimmich, Rüdiger, N. Schlotterbeck, Raum - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Sané- Havertz Dänemark: Schmeichel - Andersen, Vestergaard, Christensen - Bah, Delaney, Höjbjerg, Maehle - Skov Olsen, Eriksen - Höjlund

Florian Wirtz steht gegen Dänemark nicht in der Startelf

EM 2024: DFB-Team als Gruppensieger in die K.o.-Phase

Der Sieger der Achtelfinal-Partie zieht ins Viertelfinale ein, während der Verlierer aus dem Turnier ausscheidet. In Dortmund steht Deutschland, der Sieger der Gruppe A, Dänemark, dem Zweitplatzierten der Gruppe C, gegenüber.

Die deutsche Mannschaft startete mit zwei Siegen gegen Schottland und Ungarn in die EM und kam im letzten Gruppenspiel erst in der Nachspielzeit durch ein Tor von Niklas Füllkrug zu einem 1:1 gegen die Schweiz. Das Remis reichte der Nagelsmann-Elf, um Gruppe A als Erster zu beenden.

Hier können Sie Deutschland gegen Dänemark heute LIVE verfolgen:

TV: ZDF und MagentaTV

ZDF und MagentaTV Stream: zdf.de und Magenta Sport

zdf.de und Magenta Sport Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

MagentaTV zeigt alle 51 Spiele der EM 2024 live

Wer alle 51 Spiele der EM verfolgen möchte, muss auf MagentaTV zugreifen, dem Pay-TV-Angebot der Telekom. Aber: 46 der 51 Partien werden von ARD, ZDF und RTL auch im Free-TV gezeigt. Nur fünf Begegnungen, darunter ein Achtelfinale, laufen exklusiv bei Magenta. (Alles zum Public Viewing bei der EM)

SPORT1 sichert sich Rechte für Highlight-Clips