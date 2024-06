EM 2024: DFB-PK mit Nagelsmann und Havertz im Liveticker

Kai Havertz oder Niclas Füllkrug lautet eine der am heißesten Fragen in Bezug auf die Aufstellung der Nationalmannschaft. Vor der EM-Generalprobe gegen Griechenland stehen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Havertz Rede und Antwort. Die PK im Liveticker.

Kai Havertz oder Niclas Füllkrug lautet eine der am heißesten Fragen in Bezug auf die Aufstellung der Nationalmannschaft. Vor der EM-Generalprobe gegen Griechenland stehen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Havertz Rede und Antwort. Die PK im Liveticker.

Das DFB-Team möchte sich am Freitagabend gegen Griechenland ( ab 20.45 Uhr im SPORT1 -Ticker ) den letzten Feinschliff für die EM abholen. Bundestrainer Julian Nagelsmann und Kai Havertz liefern die letzten Infos vor der EM-Generalprobe. SPORT1 begleitet die PK im Liveticker:

+++ Nagelsmann über Toni Kroos‘ Nominierung +++

+++ Nagelsmann über Toni Kroos und Antonio Rüdiger +++

„Sie haben nicht so viel gefeiert, sie sind professionelle Spieler. Sie wissen was noch auf sie zukommt. Antonio soll der Leader hinten sein, der die Gier hat, unser Tor zu verteidigen. Toni soll die Offensive besser in Szene setzen, wobei der Angriff gegen die Ukraine jetzt auch nicht schlecht war.“