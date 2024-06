EM 2024: Die besondere Geschichte des Dänemark-Torhüters

Kasper Schmeichel kann in die Fußstapfen seines Vaters treten und im EM-Achtelfinale gegen Deutschland eine neue Sensation schaffen. Ein Blick in die Vergangenheit offenbart eine besondere Geschichte.

Kasper Schmeichel kann in die Fußstapfen seines Vaters treten und im EM-Achtelfinale gegen Deutschland eine neue Sensation schaffen. Ein Blick in die Vergangenheit offenbart eine besondere Geschichte.

Mit einem verschmitzten Grinsen stemmte der kleine Kasper Schmeichel den EM-Pokal in die Luft. Er war zehn Jahre alt, als er die Trophäe 1996 zu Ehren des damaligen Titelverteidigers Dänemark gemeinsam mit Brian Laudrup, Sohn von Weltstar Michael, vor dem Start der EM in England im Wembley-Stadion präsentieren durfte.

Sein Vater Peter hatte den Pokal vier Jahre zuvor sensationell im Finale gegen Deutschland gewonnen. Kasper könnte es ihm im Achtelfinale in Dortmund (Samstag ab 21 Uhr im SPORT1 -Liveticker) , einer Neuauflage des EM-Endspiels von 1992, nun gleichtun und deutsche Titelträume platzen lassen.

EM: Familienhistorie Schmeichel reich bestückt

Wie der Vater, so steht auch der Sohn im dänischen Tor, 32 Jahre und drei Tage nach der Sensation von Göteborg will er die DFB-Elf ähnlich zur Weißglut treiben, wie es Schmeichel Senior tat. Im ikonisch bunten Sechskant-Trikot glänzte der damals 28-Jährige mit außergewöhnlichen Paraden gegen Klinsmann und Co. - und polarisierte mit Zeitspiel: 19-mal spielten die Dänen den Ball zu ihm zurück.