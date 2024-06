EM 2024: Diese Nagelsmann-Pläne gingen auf

Julian Nagelsmann will seit März nicht alles anders, aber vieles besser machen. Gegen Schottland gingen einige seiner Pläne grandios auf.

Julian Nagelsmann will seit März nicht alles anders, aber vieles besser machen. Gegen Schottland gingen einige seiner Pläne grandios auf.

Festhalten an Neuer

Der Bundestrainer beantwortete dies für sich mit „nein“ und versuchte mit markigen Worten, die Debatte im Keim zu ersticken. „Ich lasse keine Diskussion aufkommen“, sagte Nagelsmann nach der Partie gegen die Griechen und legte kurz vor Turnierstart nach: „Am Ende des Tages interessiert es mich auch nicht, was ihr über meine Spieler denkt.“

„Wichtig ist das Vertrauensverhältnis zwischen Trainern, Spielern und mir. Und da ist das Vertrauen sehr groß“, sagte er am Montagmittag auf der DFB-Pressekonferenz .

Havertz statt Füllkrug

Auch diese Personalfrage wurde im Vorfeld der EM heiß diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass es aktuell eher eine Geschmackssache ist, ob man Kai Havertz als leichtfüßigen Künstler schätzt oder eher Gefallen an der brachialen Wucht eines Niclas Füllkrug findet.

Fakt ist: Beide haben ihre jeweiligen Jobs gut erledigt. Havertz glänzte von Beginn an, legte Musialas Treffer auf und erzielte per Elfmeter selbst einen.

Füllkrug wurde in der 63. Minute für Havertz einwechselt . Der BVB-Star kam wahnsinnig gut ins Spiel und traf nur fünf Minuten später zum zwischenzeitlichen 4:0. Ein zweites Tor verhinderte nur eine knappe Abseitsstellung.

Vertrauen für Gündogan

Auch in der Frage, ob Ilkay Gündogan wirklich in die Startelf gehört, blieb Nagelsmann hart. Der Bundestrainer schenkte seinem Kapitän das Vertrauen und verzieh ihm so manche schwache Partie.