EM 2024: England gegen Slowakei heute LIVE im TV, Stream und Ticker - Bellingham und Kane retten England

Nach einem 0:1-Rückstand standen die Engländer bereits kurz vor dem Aus, als Jude Bellingham in der fünften Minute der Nachspielzeit per Fallrückzieher den Ausgleich erzielte. Konsequenz: Verlängerung in Gelsenkirchen! Und da machte Harry Kane den Deckel drauf. Er traf nach einer Ecke von Cole Palmer , der eingewechselte Ivan Toney hatte den Ball noch mit dem Kopf entscheidend verlängert.

England-Treffer zurückgenommen

In der 25. Minute hatten die Three Lions den Rückstand kassiert. Nach einer Kopfballvorlage auf David Strelec legt dieser herrlich in den Lauf von Ivan Schranz. Der Torjäger, der bereits zwei Treffer im Turnier erzielt hatte, blieb cool und versenkte den Ball an Pickford vorbei ins Netz.