EM 2024: England zerlegt! "Egal gegen wen: Im nächsten Spiel sind die weg“

Nach dem 0:0 im abschließenden Spiel gegen Slowenien schlossen die Three Lions die Gruppe C mit fünf Punkten als Sieger ab . Dennoch prasselte jede Menge Kritik auf das Team von Trainer Gareth Southgate - und vor allem auf den Coach selbst.

Southgate und Kane verwundern mit ihrer Analyse

Es war ein hartes Spiel, aber wir haben deutlich besser gespielt als in den ersten beiden Partien. Wir hatten mehr Energie, waren besser am Ball und haben nur den letzten Pass und den Abschluss nicht gefunden.“

„Wenn ich Southgate mit Nagelsmann vergleiche...“

„Wenn ich Southgate mit Julian Nagelsmann vergleiche ...“, startete Kramer seine Abrechnung: „Nagelsmann hat einen Plan im Kopf. Wenn der nicht funktioniert, dann steht der da und versucht den zu ändern. Das merkt man an seiner Mimik, an seiner Gestik. Southgate kann gar keinen Plan im Kopf haben!“

Besonders unverständlich für den Weltmeister von 2014: Southgate verändere auch nach schlechten Spielen nichts an seiner Taktik. „Er schickt einfach die Elf ins Rennen. Es ist egal, wer da spielt. Die tun mir teilweise leid, die werden da hingeschickt. Da kannst du ein Spielermaterial haben, so wie du möchtest. Wenn du so in ein Spiel geschickt wirst, hast du keine Chance.“