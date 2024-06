DFB-Wahnsinn: "Gegen so ein Bild kannst du jede Binde wegschmeißen"

Es war eine Szene, die Bände sprach, als Manuel Neuer in der 26. Minute Domink Szoboszlais gut geschossenen Freistoß aus dem linken Eck kratzte und auch den Nachschuss abwehrte.

Jonathan Tah und Joshua Kimmich rannten sofort zu ihrem Keeper und freute sich mit, wühlten ihm so sehr durch die Haare, dass seine Frisur hinterher völlig zerzaust war. Ein Ausdruck der neuen Mentalität und Willensstärke, für den Zusammenhalt. „Gegen so ein Bild kannst du jede Binde, jeden Slogan wegschmeißen“, schrieb der bekannte Moderator und Podcaster Micky Beisenherz bei X .

Wie sehr diese so eminent wichtigen Eigenschaften in jeder Phase gelebt werden sollen, machte das DFB-Team immerhin schon eine halbe Stunde vor dem Match gegen Ungarn (2:0) deutlich. Auf Wunsch der Mannschaft spielte der Stadion-DJ „Erfolg ist kein Glück“ von Kontra K ab, den sie zum Soundtrack ihrer Reise zum Titel ausgewählt haben. „Nichts ist umsonst, jeden Zentimeter muss man selber gehen. Denn von alleine wird nichts kommen“, heißt es darin unter anderem.

Nagelsmann: „Gehört immer Glück dazu“

„Ich höre das Lied tatsächlich auch schon ganz lange. Ich kann nicht immer alle Texte unterschreiben, aber den schon. Größtenteils steckt da extrem viel Wahrheit in dem Lied. Einmalige Erfolge können schon mal Glück sein, aber wenn man das wiederholen möchte, ist das meistens kein Glück“, meinte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem zweiten Sieg: „Es gehört natürlich immer etwas Glück dazu, aber es ist auch viel Arbeit und viele Dinge, die nicht immer super viel Spaß machen.“

Als zweites symbolisches Beispiel nannte Nagelsmann eine Situation in der zweiten Halbzeit, bei der Tah einen langen Ball der Ungarn im Eins-gegen-Eins ablief und direkt von Abwehr-Kollege Antonio Rüdiger gepusht wurde.

„Das sind solche Momente, die man gut gestalten muss, um solche Spiele zu gewinnen. Da reicht es leider nicht nur, vorne ein Tor zu machen oder Chancen zu kreieren, sondern du musst auch Dinge überstehen, die nicht so viel Spaß machen. Da hat die Mannschaft einfach einen guten Geist“, sagte der 36-Jährige.

DFB-Elf gefestigt

Ungarn hatte die deutsche Nationalmannschaft speziell in der Anfangsphase immer wieder vor Probleme gestellt, weil sie gut organisiert und giftig agierten. Doch hätte sich Nagelsmanns einst verunsicherte Truppe davon noch vor Monaten aus der Ruhe bringen lassen, zeigt diese mittlerweile, wie gut sie arbeiten kann und wie willensstark sie ist. Das belegen nicht nur die reinen Resultate, sondern auch einzelne Szenen.

Die DFB-Elf wirkt, als hätte sie ihren Leitsong perfekt verinnerlicht. In den allermeisten Fällen überzeugte sie durch Aggressivität, einer hohen Konzentration, einer guten Rückwärtsbewegung.

So war der Plan jederzeit erkennbar, was die Fans in Stuttgart mit einer hervorragenden Stimmung quittierten. Erfolg ist eben kein Glück. Erfolg ist das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen.