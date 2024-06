EM 2024: Erster Goretzka-Post nach EM-Aus

Goretzka verfolgt Zverevs Finaleinzug

Der Fußball und insbesondere die EM in Deutschland scheint ganz weit weg. Seiner Instagram-Story war zudem zu entnehmen, dass Goretzka am Freitagabend am Flughafen das Halbfinale der French Open zwischen Alexander Zverev und Casper Ruud verfolgt hat. Zverev kämpft am Sonntag im Endspiel gegen Carlos Alcaraz um seinen ersten Grand-Slam-Titel.