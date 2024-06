Historisch! Zverev erstmals im Finale der French Open

Alexander Zverev zieht erstmals ins Finale der French Open ein. Er besiegt den phasenweise von Magenproblemen geplagten Casper Ruud in vier Sätzen. Gegen Carlos Alcaraz greift der 27-Jährige nach dem ersten Grand-Slam-Titel.

Nach zuvor drei verlorenen Halbfinals in Paris hat er es endlich geschafft! Alexander Zverev steht zum ersten Mal im Finale der French Open. In Paris bezwang der Deutsche den Norweger Casper Ruud in vier Sätzen mit 2:6, 6:2, 6:4 und 6:3.