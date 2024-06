EM 2024: Frankreich - Polen heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Bei der EM 2024 in Deutschland kämpft Frankreich im dritten Gruppenspiel in der Gruppe D um ein Achtelfinal-Ticket. Das Spiel gegen Polen wird im Free-TV übertragen. Hier gibt es alle Infos zum Live-Stream und Ticker.

Wer bucht bei der EM 2024 die beiden direkten Achtelfinal-Tickets in der Gruppe D? Am Dienstag kann Frankreich mit einem Sieg gegen Polen am finalen Spieltag der Gruppe D den Einzug in die Runde der letzten 16 perfekt machen. Anstoß ist um 18 Uhr in Dortmund. Im Parallelspiel kämpfen die Niederlande gegen Österreich in Berlin ums Weiterkommen.