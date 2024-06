EM 2024: Georgien - Tschechien heute live im TV, Stream und Ticker - Krimi mit zwei Leverkusen-Stars

von SPORT1 22.06.2024 • 14:36 Uhr In der Gruppe F stehen am Samstag die Partien des 2. Spieltags der EM auf dem Programm. Mit Georgien und Tschechien treffen die beiden Verlierer-Teams des 1. Spieltags aufeinander. Hier können Sie das EM-Vorrundenspiel live im TV, Stream und Ticker verfolgen.

Am Samstag (22. Juni) startet bei der EM 2024 die Gruppe F in ihren 2. Spieltag. Den Auftakt macht die Partie zwischen Georgien und Tschechien, die bereits um 15.00 Uhr in Hamburg angepfiffen wird. Um 18.00 Uhr treffen dann in Dortmund mit der Türkei und Portugal die beiden Favoriten auf den Gruppensieg aufeinander.

Zum Abschluss der EM-Vorrunde muss Georgien am Mittwoch um 21 Uhr gegen Portugal ran. Zeitgleich trifft Tschechien auf die Türkei. Das Achtelfinale der EM 2024 startet dann ab dem 29. Juni.

Hier können Sie Georgien gegen Tschechien LIVE verfolgen:

TV : RTL und MagentaTV

: RTL und MagentaTV Stream : Magenta Sport und RTL+

: Magenta Sport und RTL+ Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Am Samstag (15.00 Uhr) stehen die Tschechen im zweiten Spiel der Gruppe F in Hamburg gegen Georgien bereits unter Druck. Dafür setzt Coach Ivan Hasek auf zwei Leverkusen-Stars: Patrik Schick und Adam Hlozek stehen in der Startelf.

Die Aufstellungen Georgien vs. Tschechien:

Georgien : Mamardashvili - Kvirkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Tsitaishvili - Davitashvili, Mekvabishvili, Kochorashvili - Mikautadze, Kvaratskhelia

: Mamardashvili - Kvirkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Tsitaishvili - Davitashvili, Mekvabishvili, Kochorashvili - Mikautadze, Kvaratskhelia Tschechien: Stanek - Holes, Hranac, Krejci - Coufal, Provod, Soucek, D. Jurasek - Cerny, Schick, Hlozek

Das Spiel ist von entscheidender Bedeutung im Kampf um das Achtelfinale, da der EM-Neuling Georgien sein Auftaktspiel 1:3 gegen die Türkei verloren hatte und ebenfalls unter Zugzwang steht.

„Wir haben gegen einen Favoriten gespielt und bis zur 90. Minute stand es 1:1. Das ist gut. Jetzt gegen Georgien und die Türkei erwarten uns andere Spiele. Wir müssen uns etwas mehr auf den Angriff konzentrieren, dann sehen wir weiter“, sagte Tschechiens Stürmer Schick nach dem bitteren 1:2 zum EM-Auftakt am Dienstag in Leipzig gegen Portugal mit Cristiano Ronaldo.

EM 2024: Siebert pfeift Georgien gegen Tschechien

Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert steht vor seinem ersten Spiel bei der laufenden Heim-EM. Der 40 Jahre alte Berliner kommt am Samstag in der Vorrundenpartie zwischen Georgien und Tschechien in Hamburg zum Einsatz.

