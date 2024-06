Kann Nagelsmann diesen DFB-Youngster wirklich streichen?

Eigentlich hätte Maximilian Beier mit einem breiten Grinsen vor die Kameras und Mikrofone treten können. Der 21-Jährige hatte gegen die Ukraine (0:0) ein sehenswertes Debüt für die Nationalmannschaft hingelegt und nach seiner Einwechslung in der 59. Minute für neuen Schwung gesorgt – inklusiver zahlreicher guter Gelegenheiten auf einen Treffer.

Beier gilt als bodenständig

Es ist diese Bodenständigkeit, die viele an Beier so schätzen. Keine großen Sprüche, ein Lautsprecher ist er nicht. Der Youngster gilt gemeinhin als jemand, der einfach nur kicken will – dann ist er glücklich.